А. Емельяненко рассказал о своих ближайших боях

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился планами на ближайшее будущее. 18 сентября Емельяненко проведёт боксёрский бой с блогером Артёмом Тарасовым.

«Сейчас Bellator ждет моего боя с Артемом Тарасовым, чтобы посмотреть на мою форму. Дело в том, что мне поступили предложения от других организаций. И они намного лучше, чем от Bellator.

Буду двигаться по правилам ММА и бокса. У меня сейчас до Нового года жёсткий график. Я буду драться каждый месяц. Я не выбираю себе оппонентов, а просто реагирую на всякие вызовы, чтобы не говорили, что Емельяненко испугался и так далее, чтобы не было закулисной возни.

Ну хочет Артём Тарасов, чтобы его побили, — я ему предоставлю такую возможность. Он думает, что это всё легко и просто — выходить против профессионала. Я отобью желание выходить против профессионалов», — цитирует Емельяненко «Р-Спорт».