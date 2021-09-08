А. Емельяненко рассказал о своих ближайших боях

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился планами на ближайшее будущее. 18 сентября Емельяненко проведёт боксёрский бой с блогером Артёмом Тарасовым.
«Сейчас Bellator ждет моего боя с Артемом Тарасовым, чтобы посмотреть на мою форму. Дело в том, что мне поступили предложения от других организаций. И они намного лучше, чем от Bellator.
Буду двигаться по правилам ММА и бокса. У меня сейчас до Нового года жёсткий график. Я буду драться каждый месяц. Я не выбираю себе оппонентов, а просто реагирую на всякие вызовы, чтобы не говорили, что Емельяненко испугался и так далее, чтобы не было закулисной возни.
Ну хочет Артём Тарасов, чтобы его побили, — я ему предоставлю такую возможность. Он думает, что это всё легко и просто — выходить против профессионала. Я отобью желание выходить против профессионалов», — цитирует Емельяненко «Р-Спорт».
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