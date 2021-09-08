Махачев отреагировал на объявление Нурмагомедова о следующем бое Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, прокомментировал то, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко следующий бой проведёт с Артуром Гусейновым. Ранее об этом объявил экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бой состоится в его лиге Eagle FC.

«Артур — легенда. Скоро ему предстоит серьёзный бой против Александра Шлеменко. Как Артур говорит, ему без разницы, когда и где, главное — цифры», — написал Махачев в своём «твиттере».

37-летний Шлеменко провел 74 поединка по правилам ММА, одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся. В активе 37-летнего Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.