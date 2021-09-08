А. Емельяненко: да какой бой с Джигурдой? Ему страшно, ему жить хочется

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что думает по поводу гипотетического боя с известным актёром Никитой Джигурдой.

Емельяненко следующий поединок проведёт с блогером Артёмом Тарасовым, бой состоится 18 сентября. Что касается Джигурды, то ранее он вызвал на бой известного адвоката Сергея Жорина.

«Да какой Джигурда, о чём ты говоришь? Это уже дедушка, у него песок из задницы сыпется. Я знаю точно, что против меня он на ринг не выйдет, ему страшно, ему жить хочется», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с Тарасовым, известным рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым.