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Результаты турнира ММА Серия-39: Emir FC 007

Результаты турнира ММА Серия-39: Emir FC 007
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4 сентября состоялся очередной турнир ММА Серии: Emir FC 007. Соревнования включили в себя 11 поединков.

Результаты турнира ММА Серия-39: Emir FC 007.

1. Динара Жолчубай Кызы (Кыргызстан) — Марина Ника (Молдавия). Ника победила техническим нокаутом во 2-м раунде (1:12);
2. Данияр Исмаилов (Кыргызстан) — Максим Соловьёв (Россия). Исмаилов победил техническим нокаутом (травма соперника) во 2-м раунде (2:57);
3. Виталий Киселёв (Россия) – Сергей Дьяконов (Россия). Дьяконов победил удушающим приёмом в 1-м раунде (0:27);
4. Рамазан Маматазим Уулу (Кыргызстан) – Сино Сабзалиев (Таджикистан). Сабзалиев победил болевым приёмом в 3-м раунде (1:26);
5. Самат Файзулдаев (Кыргызстан) — Хамзат Межидов (Россия). Межидов победил удушающим приёмом во 2-м раунде (4:28);
6. Заур Гаджибабаев (Азербайджан) – Махмуд Афия (Египет). Гаджибабаев победил нокаутом в 1-м раунде (1:50);
7. Тынчтык Канибек Уулу (Кыргызстан) – Никита Балтабаев (Россия). Канибек Уулу победил техническим нокаутом во 2-м раунде (4:58);
8. Марсель Нурланбек Уулу (Кыргызстан) — Шахриер Панжиев (Узбекистан). Нурланбек победил техническим нокаутом в 1-м раунде (4:17);
9. Эльшад Гусейнов (Азербайджан) – Вячеслав Бабкин (Россия). Гусейнов победил единогласным решением судей;
10. Бахтиёр Юлдашев (Узбекистан) – Александр Дурыманов (Россия). Дурыманов победил техническим нокаутом в 1-м раунде (3:13);
11. Азиз Сатыбалдиев (Кыргызстан) – Асланбек Каров (Россия). Сатыбалдиев победил единогласным решением судей.

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