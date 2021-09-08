4 сентября состоялся очередной турнир ММА Серии: Emir FC 007. Соревнования включили в себя 11 поединков.



Результаты турнира ММА Серия-39: Emir FC 007.



1. Динара Жолчубай Кызы (Кыргызстан) — Марина Ника (Молдавия). Ника победила техническим нокаутом во 2-м раунде (1:12);

2. Данияр Исмаилов (Кыргызстан) — Максим Соловьёв (Россия). Исмаилов победил техническим нокаутом (травма соперника) во 2-м раунде (2:57);

3. Виталий Киселёв (Россия) – Сергей Дьяконов (Россия). Дьяконов победил удушающим приёмом в 1-м раунде (0:27);

4. Рамазан Маматазим Уулу (Кыргызстан) – Сино Сабзалиев (Таджикистан). Сабзалиев победил болевым приёмом в 3-м раунде (1:26);

5. Самат Файзулдаев (Кыргызстан) — Хамзат Межидов (Россия). Межидов победил удушающим приёмом во 2-м раунде (4:28);

6. Заур Гаджибабаев (Азербайджан) – Махмуд Афия (Египет). Гаджибабаев победил нокаутом в 1-м раунде (1:50);

7. Тынчтык Канибек Уулу (Кыргызстан) – Никита Балтабаев (Россия). Канибек Уулу победил техническим нокаутом во 2-м раунде (4:58);

8. Марсель Нурланбек Уулу (Кыргызстан) — Шахриер Панжиев (Узбекистан). Нурланбек победил техническим нокаутом в 1-м раунде (4:17);

9. Эльшад Гусейнов (Азербайджан) – Вячеслав Бабкин (Россия). Гусейнов победил единогласным решением судей;

10. Бахтиёр Юлдашев (Узбекистан) – Александр Дурыманов (Россия). Дурыманов победил техническим нокаутом в 1-м раунде (3:13);

11. Азиз Сатыбалдиев (Кыргызстан) – Асланбек Каров (Россия). Сатыбалдиев победил единогласным решением судей.