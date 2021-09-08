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«Новая дойная корова». Стерлинг высказался о дебютанте UFC Пимблетте

«Новая дойная корова». Стерлинг высказался о дебютанте UFC Пимблетте
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о скандальном дебютанте UFC, 26-летнем британце Пэдди Пимблетте.

«Я думаю, его подписание можно считать удачной сделкой: весёлый, широко мыслит, показывает зрелище. Если он сможет продолжать в том же духе, отлично, но давайте будем честны. Сколько раз бой может проходить в таком русле? Конечно, всякое может случиться, это ММА. А вообще мне кажется, что UFC сделал правильный шаг. Ведь он сам сказал, что является новой дойной коровой, и все будут стремиться бросить ему вызов. Так и есть», — сказал Стерлинг в своём «твиттере».

Пимблетт до подписания контракта с UFC успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а недавно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, за что получил множество неприятных сообщений в социальных сетях. В дебютном бою в американском промоушене он нокаутировал бразильца Луиджи Вендрамини.

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