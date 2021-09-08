Александр Емельяненко и Артём Тарасов провели дуэль взглядов

Известный боец Александр Емельяненко и блогер Артём Тарасов приняли участие в дуэли взглядов. Бойцы сразятся между собой 18 сентября по правилам бокса, но в перчатках, используемых в смешанных единоборствах.
«Собака лает, а караван идёт. Время побеждать!» — подписал Емельяненко фото, выложенное в его «инстаграме».
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым, Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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