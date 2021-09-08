Уайлдер: у Фьюри были проблемы в тренировочном лагере, он не справлялся с молодёжью

Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер рассказал, что у его соперника по ближайшему бою Тайсона Фьюри возникли проблемы в тренировочном лагере.



«Я готов к бою. Надеюсь, сторона Фьюри тоже готова. Уверен, что Тайсон перенёс бой не из-за коронавируса, причиной стали проблемы в тренировочном лагере. Там он не справлялся с молодёжью, юные парни его замучили. У меня, наоборот, всё отлично. В поединке вы увидите нового Уайлдера», — приводит слова Деонтея BoxingScene.com.



Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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