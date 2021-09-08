Энтони Смит: Махачев рискует чаще Хабиба, который убирал ногу с педали газа

Известный боец ММА Энтони Смит поделился мнением о бойцовских навыках Ислама Махачева, который скоро подерётся с Рафаэлем дос Аньосом. Смит отметил, что Махачев действует в ином стиле, нежели Хабиб Нурмагомедов.



«Мне действительно нравится Махачев. Он рискует чаще, чем Хабиб, любит и умеет обострять ситуацию в партере. Ислам активно ищет способ финишировать оппонента. Хабиб действовал немного иначе, порой он убирал ногу с педали газа. Если бы он рисковал чаще, регулярно нокаутировал бы соперников. Но Хабиб предпочитал изматывать бойцов, чтобы они сами искали выход», — рассказал Смит в подкасте Real Quick.



Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

Новость по теме Нурмагомедов дал совет Махачеву перед боем с дос Аньосом