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Биспинг: Холифилд — большой парень, надеюсь, он побьёт Белфорта

Биспинг: Холифилд — большой парень, надеюсь, он побьёт Белфорта
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между 58-летним боксёром Эвандером Холифилдом и 44-летним бойцом ММА Витором Белфортом. Изначально Белфорт должен был подраться по правилам бокса с Оскаром де ла Хойей, но мексиканец заразился коронавирусом.

«Надеюсь, Холифилд выбьет из Белфорта всю дрянь. Не собираюсь вдаваться в технические подробности, просто жду этого. Конечно, у Витора есть хороший бокс и быстрые руки, он может нанести хороший удар. Эвандер — большой парень, я очень надеюсь на него. Мне будет очень приятно, если он победит Белфорта. Витор был на допинге, когда побеждал меня в UFC», — приводит слова Биспинга BJPenn.com.

Поединок Холифилда и Белфорта пройдёт в ночь на 12 сентября во Флориде.

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