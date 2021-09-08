Биспинг: Холифилд — большой парень, надеюсь, он побьёт Белфорта

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между 58-летним боксёром Эвандером Холифилдом и 44-летним бойцом ММА Витором Белфортом. Изначально Белфорт должен был подраться по правилам бокса с Оскаром де ла Хойей, но мексиканец заразился коронавирусом.



«Надеюсь, Холифилд выбьет из Белфорта всю дрянь. Не собираюсь вдаваться в технические подробности, просто жду этого. Конечно, у Витора есть хороший бокс и быстрые руки, он может нанести хороший удар. Эвандер — большой парень, я очень надеюсь на него. Мне будет очень приятно, если он победит Белфорта. Витор был на допинге, когда побеждал меня в UFC», — приводит слова Биспинга BJPenn.com.



Поединок Холифилда и Белфорта пройдёт в ночь на 12 сентября во Флориде.