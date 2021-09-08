Брансон: я выиграю у Адесаньи 10 боёв из 10, можете ставить на меня дом

Известный боец UFC Дерек Брансон поделился мнением о своём возможном поединке с Исраэлем Адесаньей. Брансон вызвал Адесанью на бой сразу после победы над Дарреном Тиллом, ставшей для него пятой подряд. Всего в смешанных единоборствах на счету американца 24 победы и 7 поражений.
«Адесанья побеждает Брансона 1 раз из 10. Блондин Брансон побеждает Адесанью 10 раз из 10. Я одержу над ним победу в течение двух раундов. Можете ставить на меня дом», — написал Брансон в «Твиттере».
Адесанья в последний раз дрался с итальянцем Марвином Веттори в июне этого года на турнире UFC 263. В этом поединке единогласным решением судей победил новозеландский спортсмен. В его активе 21 победа и одно поражение.
В 2018 году Адесанья нокаутировал Брансона в первом раунде UFC 230.
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