«СOVID серьёзно ударил по мне». Оскара де ла Хойю выписали из госпиталя
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Легендарный боксёр Оскар де ла Хойя выписался из коронавирусного госпиталя и вернулся домой. 48-летний спортсмен рассказал, что заболевание нанесло серьёзный удар по его здоровью.
«Привет, парни, я вернулся из больницы, где находился три дня. COVID серьёзно ударил по мне. Я был в лучшей форме в своей жизни, мне очень хочется быстрее вернуться на ринг. Большое спасибо всем за добрые желания и поддержку. Я ценю это», — рассказал боксёр в своём «твиттере».
Напомним, де ла Хойя должен был в ночь на 12 сентября подраться по правилам бокса с бывшим бойцом UFC Витором Белфортом. Из-за коронавируса де ла Хойя снялся с поединка, его согласился заменить Эвандер Холифилд, не выходивший в ринг с 2011 года.
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