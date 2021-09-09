В UFC объявлен бой Коста – Веттори

Организация UFC официально анонсировала поединок между бразильцем Пауло Костой и итальянцем Марвином Веттори, который должен пройти 23 октября в Лас-Вегасе, США.
Свой последний поединок Коста провёл против чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи в сентябре 2020 года на турнире UFC 253. В этом противостоянии бразильский боец уступил своему сопернику техническим нокаутом во втором раунде.
Итальянец Веттори в последний раз выходил в октагон также против Адесаньи в июне 2021 года. Этот бой Веттори проиграл единогласным решением судей. На счету Косты в смешанных единоборствах 13 побед и одно поражение. У Веттори 15 побед, пять поражений и одна ничья.
Веттори бросил Косте ещё в июне.
«Если Даррен Тилл сможет выйти в октагон, то я готов. Но, если честно, я бы хотел разнести этого алкаша Пауло Косту. Если он, конечно, может отказаться от выпивки и подготовиться к бою», — сказал на пресс-конференции Веттори.
Коста не стал долго тянуть с ответом. Пауло опубликовал запись в своем «Твиттере».
«Я смогу подраться с этим кретином, если он выйдет на бой в таком виде», — написал Коста, выложив фото Веттори с шортами задом наперёд.
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