50-летний Джефф Монсон и 54-летний Олег Тактаров договорились о бое

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон объявил, что договорился о поединке с другим ветераном MMA Олегом Тактаровым. Тактарову 54 года, Монсону — 50.
«Как я уже говорил прежде, я совсем скоро вернусь в MMA. Недавно мы договорились с промоушеном Hardcore MMA о проведении боя с Олегом Тактаровым. Так что слухи подтвердились: поединок с Тактаровым всё же состоится.
Я помню, как он был одним из моих кумиров, помню, как я следил за его триумфом на UFC 6 — он тогда выиграл турнир, стал чемпионом. Поэтому это большая честь для меня — драться с ним по правилам ММА.
Это будет настоящий олдскульный поединок. У нас с ним одинаковый стиль, мы оба любим борьбу, находимся в примерно одинаковом возрасте. Так что это должно быть очень интересно», — цитирует Монсона Sport24.
- 9 сентября 2021
-
08:00
-
06:34
-
00:28
- 8 сентября 2021
-
23:51
-
23:11
-
22:10
-
21:35
-
21:19
-
20:45
-
19:55
-
19:40
-
17:07
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:06
-
13:33
-
13:28
-
12:24
-
12:19
-
11:50
-
11:07
-
11:00
-
10:36
-
10:17
-
10:01
-
09:46
-
09:37
-
08:50
-
08:31
-
08:03
-
05:17