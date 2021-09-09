50-летний Джефф Монсон и 54-летний Олег Тактаров договорились о бое

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон объявил, что договорился о поединке с другим ветераном MMA Олегом Тактаровым. Тактарову 54 года, Монсону — 50.

«Как я уже говорил прежде, я совсем скоро вернусь в MMA. Недавно мы договорились с промоушеном Hardcore MMA о проведении боя с Олегом Тактаровым. Так что слухи подтвердились: поединок с Тактаровым всё же состоится.

Я помню, как он был одним из моих кумиров, помню, как я следил за его триумфом на UFC 6 — он тогда выиграл турнир, стал чемпионом. Поэтому это большая честь для меня — драться с ним по правилам ММА.

Это будет настоящий олдскульный поединок. У нас с ним одинаковый стиль, мы оба любим борьбу, находимся в примерно одинаковом возрасте. Так что это должно быть очень интересно», — цитирует Монсона Sport24.