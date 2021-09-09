Шлеменко: Хабиб Нурмагомедов сделал мне предложение, от которого я не могу отказаться

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал то, что его следующим соперником станет Артур Гусейнов. Бой состоится в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову.
«Хабиб, в отличие от всех других, сделал такое предложение, от которого я не могу отказаться. Во-первых, оно было сделано с большим уважением, что тоже всегда можно оценить правильно, и, во-вторых, от таких предложений не отказываются.
Чтобы все понимали: это не деньги. Не деньги здесь на первом месте. Если надо, Хабиб пускай сам расскажет, но он грамотно и профессионально заинтересовал меня. Вот и всё», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
37-летний Шлеменко провёл 74 поединка по правилам ММА, одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся. В активе 37-летнего Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.
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