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Хабиб Нурмагомедов получил футболку сборной России от президента РФС. Фото

Хабиб Нурмагомедов получил футболку сборной России от президента РФС. Фото
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вручил футболку сборной России бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Соответствующее фото появилось в «инстаграме» Нурмагомедова.

«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе и здоровья семье и близким», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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