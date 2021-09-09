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Хабиб Нурмагомедов: если вам это незнакомо, то мне не о чем с вами разговаривать

Хабиб Нурмагомедов: если вам это незнакомо, то мне не о чем с вами разговаривать
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке показано, как грузовик везёт тюки сена.

«Если вам это незнакомо, то мне не о чем с вами разговаривать», — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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