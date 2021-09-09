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Михаил Мамиашвили: на уровне наших футболистов Хабиб Нурмагомедов — это реальное усиление

Михаил Мамиашвили: на уровне наших футболистов Хабиб Нурмагомедов — это реальное усиление
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался на тему перспектив экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в футболе. Ранее президент клуба «Легион-Динамо» (Махачкала) Шамиль Лахиялов объявил, что предложил Нурмагомедову контракт, боец не поставил подпись.

«Хабибу можно всё. Хочет быть футболистом — будет футболистом.

На уровне тех футболистов, которые у нас сегодня есть, с его трудолюбием это будет реальное усиление для нашей сборной. Мало того, его присутствие многих будет дисциплинировать в плане отношения к учебно-тренировочному процессу и самоотдачи на поле. Здесь присутствие Хабиба на поле будет нелишним», — приводит слова Мамиашвили «Рейтинг букмекеров».

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