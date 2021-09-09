А. Емельяненко: у Хабиба не было сильных соперников до Конора. А тот всех перебил

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сравнил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Я давно уже говорил, что у Хабиба не было сильных соперников до Конора. Так оно и есть.

С кем он дрался? Его просто грамотно вели к чемпионскому поясу. У него хороший менеджер. Он его обводил мимо сильных бойцов. Это Конор со всеми перебился, всех перебил, идя к поясу. Конечно, Хабибу могли и посерьёзнее соперников ставить.

В бою Конор — Хабиб я ни за кого не болел. По-моему, я даже не видел этого боя — спал. Он ночью шёл, а я, кажется, куда-то готовился и потом уже пересмотрел в записи», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.