Тайсон Фьюри хочет провести четыре боя за ближайший год

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC, британец Тайсон Фьюри поделился планами на ближайший год.



«У меня запланированы следующие четыре боя. Я собираюсь уничтожить Уайлдера, после чего я собираюсь вернуться на ринг в декабре. Но не думаю, что тогда состоится бой с Энтони Джошуа. Впервые за много лет Диллиан Уайт вернётся на стадион в Великобритании в декабре. Давайте назначим этот бой на декабрь, я легко его закрою. Потом я буду драться с Джошуа в марте, может быть, в Саудовской Аравии, чтобы летом провести реванш здесь, на „Уэмбли“.



После этого я проведу пятый бой, буду драться с Дереком Чисорой, а затем на два года уйду из бокса и снова сойду с ума. Вернусь в 37 и вытру пол любым. Потому что после такого понадобиться два года, чтобы найти кого-то подходящего», — приводит слова Фьюри BoxingScene.