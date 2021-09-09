Чендлер дал обещание фанатам перед боем с Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Джастином Гэтжи, который состоится 6 ноября на турнире UFC 268.
«Это обещание для всех. Я безрассудно пойду вперёд, а он сделает шаг назад», — написал в своём «твиттере» Майкл Чендлер.
Напомним, Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.
На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.
Ранее Чендлер заявлял, что кто первый сделает шаг назад в его поединке с Гэтжи, у того «трусливая душа».
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