Чендлер дал обещание фанатам перед боем с Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Джастином Гэтжи, который состоится 6 ноября на турнире UFC 268.



«Это обещание для всех. Я безрассудно пойду вперёд, а он сделает шаг назад», — написал в своём «твиттере» Майкл Чендлер.

Напомним, Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.



На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.

Ранее Чендлер заявлял, что кто первый сделает шаг назад в его поединке с Гэтжи, у того «трусливая душа».