Макс Топор, который заступился за девушек и устроил драку, отреагировал на приговор суда

Российский боец смешанных единоборств Максим Щербаков, известный под прозвищем Макс Топор, прокомментировал приговор суда. Ранее сообщалось, что его приговорили к трём годам условно по делу о драке, которая произошла два года назад.

«Долго зачитывали приговор. Готов к новым вызовам», — написал он в своём «инстаграме».

Конфликт произошёл в мае 2019 года. Топор решил заступиться в магазине за девушек, к которым приставали двое мужчин. Но суд посчитал, что он избил одного из оппонентов. В январе 2020 года Щербакова признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения. Однако в апреле Московский городской суд отменил приговор в связи с нарушением права на защиту. Дело повторно рассмотрели.