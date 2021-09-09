Бой Теофима Лопеса и Джорджа Камбососа вновь перенесён
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Поединок чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса и претендента на титул IBF Джорджа Камбососа вновь был перенесён, сообщает BoxingScene. Бой должен состояться 4 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден».
Изначально планировалось, что поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако после этого он был перенесён на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Теофимо Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой был перенесён на 11 сентября, однако провести бой в эту дату оказалось невозможно. Ранее сообщалось, что бой может пройти в октябре в Саудовской Аравии или ОАЭ.
Напомним, Лопес в предыдущей схватке победил Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.
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