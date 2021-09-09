Олег Тактаров назвал условия для боя с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, при каком условии согласиться сразиться с действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну. Тактарову 54 года.

«Если бы мне из UFC позвонили и сказали бы – Олег Николаевич, вот вам бой, по старым правилам, без времени, без остановок, вот вам деньги на подготовку, деньги за бой, и вот вам наш боец Нганну, – я бы с удовольствием подготовился. Мне где-то шесть месяцев нужно было бы, чтобы минут через 15-18 ему что-нибудь отломать. Потом я бы, наверное, восстанавливался полгода, но думаю, что смог бы подготовиться», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Олег Тактаров — победитель турнира UFC 6 в июле 1995 года.

