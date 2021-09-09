Отец Фьюри: Уайлдер — жалкий неудачник и лжец

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о Деонтее Уайлдере.
«Мне не нравится Уайлдер. Я не буду никого обманывать. Он не мужчина. Уайлдер — жалкий неудачник. Как я уже говорил, он лжец. Он здесь, так что Тайсон сможет побить его 9 октября. И он его хорошо побьёт», — цитирует Фьюри BoxingNews24.
Ранее стало известно, что действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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