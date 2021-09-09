Бетербиев отреагировал на сравнение Усика с Холифилдом
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Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, что думает по поводу сравнения бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика с бывшим чемпионом мира в тяжёлом дивизионе Эвандером Холифилдом. Холифилд также был абсолютным чемпионом мира в первой тяжёлой весовой категории.
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«Здесь сравнивают Холифилда с Усиком, что он сможет перебоксировать [Энтони Джошуа]. Я с Усиком боксировал. Конечно, с Эвандером я не дрался, но Усик и Холифилд — это две разные вещи.
Холифилд — очень жёсткий парень. Он намного сильнее физически, чем Александр. Поэтому я не считаю, что стоит сравнивать Холифилда с Усиком», — рассказал Бетербиев в своём «инстаграме».
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