Би-Джей Пенн: Хабиб слабо владеет джиу-джитсу, поэтому и не дрался с Усманом

Знаменитый боец Би-Джей Пенн поделился мнением о слабых сторонах Хабиба Нурмагомедова. Ветеран ММА предположил, что россиянин слабо владеет навыками джиу-джитсу.
«Поскольку Хабиб называет себя величайшим легковесом всех времён, а я — второй в его списке, многие спрашивали меня, почему же Нурмагомедов, например, не подрался с Камару Усманом за пояс. Я считаю, что Хабиб не очень уверен в себе, потому что слабо владеет джиу-джитсу. Ему неудобно драться с кем-то, кто больше и сильнее его, хотя я так делал много раз за карьеру. Я дрался в самых разных весах благодаря чёрному поясу по джиу-джитсу, эта система учит маленького человека побеждать большого.
Хабиб говорит, что он лучший грепплер, но он просто не дрался с более крупными противниками. Его стиль просто не подготовлен для этого», — написал Пенн в своём «инстаграме».
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