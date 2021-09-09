UFC не может дозвониться до Тони Фергюсона, он не берёт трубку

Известный боец Дэн Хукер рассказал, что рассчитывал подраться с Тони Фергюсоном, но переговоры так и не начались. По словам Хукера, Эль-Кукуй просто не брал трубку, когда ему звонили из промоушена.
«Он словно сошёл с ума. Просто не брал трубку. Как мне сказали, никто из UFC не может до него дозвониться», — приводит слова Хукера BJPenn.com.
На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенейлу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони. Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.
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