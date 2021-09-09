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Диллиан Уайт: Тайсон Фьюри — клоун, в декабре я его уничтожу

Диллиан Уайт: Тайсон Фьюри — клоун, в декабре я его уничтожу
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Знаменитый боксёр Диллиан Уайт рассказал, что планирует подраться с Тайсоном Фьюри в декабре. Уайт отметил, что Фьюри ранее дважды отказался с ним встречаться.

«Этому клоуну дважды предлагали подраться со мной, но он уходил от боёв. Теперь мы должны встретиться в декабре, когда я уничтожу Фьюри. Надеюсь, он не спрячется снова», — приводит слова Уайта Daily Star.

Ближайший соперник Фьюри — Деонтей Уайлдер. Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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