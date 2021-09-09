Тренер Джейка Пола: следующим нашим соперником может стать Томми Фьюри

Би Джей Флорес, тренер блогера Джейка Пола, не исключил, что следующим соперником его подопечного станет Томми Фьюри.



«Не ожидал многого от Томми в бою с Энтони Тейлором, но он победил. Томми вполне может быть следующим соперником Джейка Пола, мы рассматриваем этот вопрос. Но лучше позволить решить этот вопрос менеджеру Пола, он очень ловкий парень.



Кстати, Джейк уже тренируется, у него огромная мотивация. Это парень — очень и очень серьёзный боец, просто поверьте мне», — приводит слова Флореса Boxing Scene.



Напомним, в поединке с Тайроном Вудли Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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