Джигурда: я готов подраться с Александром Емельяненко. Гарантирую, что он меня не убьёт

Известный шоумен Никита Джигурда прокомментировал высказывание Александра Емельяненко, заявившего, что Джигурда никогда не станет с ним драться. Ранее Джигурда вызвал на поединок известного адвоката Сергея Жорина.
«Не будем скрывать, что есть люди, которые знают, что проиграют, но им платят так, что им на лекарства и жизнь хватит, и они выходят на бой. И я готов выйти против Александра Емельяненко. Мне просто нужно время на подготовку.
Сейчас вся моя подготовка заключается в том, что я 10 дней медитирую, а не бухаю. Я каждую рюмку выпиваю не просто ради радости, а чтобы погрузиться в состояние некоего транса и так далее. Я готов выйти на бой и с Емельяненко, но для этого дайте мне шесть месяцев на подготовку. Я готов выйти, если бой пройдёт по правилам бокса, а не ММА. То, что он меня не убьёт, я ему гарантирую», — цитирует Джигурду «Спорт-экспресс».
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