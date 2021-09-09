Джейк Пол — о вражде с Уайтом: Дана может запугивать своих бойцов, но мне плевать

Блогер Джейк Пол, добившийся нескольких успехов на боксёрском ринге, поделился мнением о своей вражде с президентом UFC Даной Уайтом. Ранее Пол угрожал нокаутировать Дану при личной встрече.



«Уайт пытается дискредитировать все мои достижения, он не может перестать разговаривать обо мне. Он пытается запугать своих бойцов, но мне плевать на Дану. Парни UFC должны умолять Уайта о хороших боях и выпрашивать гонорары. Я знаю наверняка, что многие ребята просили Дану разрешить подраться со мной, но он запретил», — приводит слова Пола MMAJunkie.



В поединке с Тайроном Вудли Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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