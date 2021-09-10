Хабиб Нурмагомедов — Георгию Джикии: готовься

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к защитнику «Спартака» и сборной России по футболу Георгию Джикии. В «инстаграме» Российского футбольного союза (РФС) выложили видео, в котором Нурмагомедов рассуждает на тему бойцовских навыков Джикии.

«С Джикией чуть-чуть толкались. В борьбе слабенький. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенький. Мне кажется, как кикер он нормальный! Ногами нормально бьёт!» — сказал Нурмагомедов в видео.

«Готовься», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма» и тегнул Георгия.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Он объявил об уходе из спорта после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.