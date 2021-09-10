Хабиб Нурмагомедов — Георгию Джикии: готовься

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к защитнику «Спартака» и сборной России по футболу Георгию Джикии. В «инстаграме» Российского футбольного союза (РФС) выложили видео, в котором Нурмагомедов рассуждает на тему бойцовских навыков Джикии.
«С Джикией чуть-чуть толкались. В борьбе слабенький. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенький. Мне кажется, как кикер он нормальный! Ногами нормально бьёт!» — сказал Нурмагомедов в видео.
«Готовься», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма» и тегнул Георгия.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
На счету 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Он объявил об уходе из спорта после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.
- 10 сентября 2021
-
08:32
-
00:31
- 9 сентября 2021
-
23:28
-
22:16
-
21:39
-
20:37
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
18:44
-
18:09
-
16:36
-
16:05
-
15:01
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
12:54
-
12:20
-
12:00
-
11:54
-
11:01
-
10:50
-
09:52
-
09:40
-
09:37
-
09:21
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:00
-
06:34
-
00:28
- 8 сентября 2021
-
23:51
-
23:11