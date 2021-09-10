А. Емельяненко ответил на слухи, что он обкуренный пришёл на «Камеди клаб»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал слухи о том, что он якобы обкуренный пришёл на передачу «Камеди клаб» в 2012 году. По словам бойца, это неправда, просто в тот день у него было хорошее настроение.
«Пригласили меня туда, я пришёл. Все думали, я обкуренный, а на самом деле я не накуренный был. Просто весёлый, люблю посмеяться. А то потом половина интернета почему-то была забита информацией, мол, обкуренный», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым, Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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