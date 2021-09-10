Дональд Трамп заявил, что нокаутировал бы Джо Байдена за несколько секунд

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нокаутировал бы нынешнего главу государства Джо Байдена за несколько секунд, если бы они провели боксёрский поединок. Трампу 75 лет, Байдену — 78.
«Ну, если бы мне нужно было кого-нибудь выбрать, не обязательно профессионального боксёра… Если бы мне пришлось с кем-либо побоксировать, самый лёгкий бой, вероятно, был бы с Джо Байденом. Думаю, он очень быстро свалился бы.
У него были бы большие проблемы. Полагаю, он свалился бы в первые несколько секунд», — приводит слова Трампа Insider.
Напомним, Дональд Трамп выступит в роли комментатора на поединке экс-чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Бой пройдёт во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября мск. Комментарий Трампа будет транслироваться в рамках платной трансляции.
- 10 сентября 2021
-
10:12
-
09:50
-
09:32
-
09:20
-
08:32
-
00:31
- 9 сентября 2021
-
23:28
-
22:16
-
21:39
-
20:37
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
18:44
-
18:09
-
16:36
-
16:05
-
15:01
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
12:54
-
12:20
-
12:00
-
11:54
-
11:01
-
10:50
-
09:52
-
09:40
-
09:37
-
09:21
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:00