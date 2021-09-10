Гвоздик указал Джошуа на ошибку перед боем с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

По мнению Гвоздика, Джошуа ошибается, если думает, что может победить Усика за счёт мастерства.

«Видел форму Джошуа, он заметно подсушился. Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счёт мощи, а за счёт мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца.

Вообще не очень разумно слушать заявления промоутеров, тренеров или самих спортсменов перед боями. В ринге мы всё равно увидим то, к чему готовились боксёры. И то, что должно произойти.

Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. И, по логике, будет быстрее и легче на ногах. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика», — цитирует Гвоздика Sportarena.