Гвоздик указал Джошуа на ошибку перед боем с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
По мнению Гвоздика, Джошуа ошибается, если думает, что может победить Усика за счёт мастерства.
«Видел форму Джошуа, он заметно подсушился. Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счёт мощи, а за счёт мастерства. Едва ли это хорошая затея для британца.
Вообще не очень разумно слушать заявления промоутеров, тренеров или самих спортсменов перед боями. В ринге мы всё равно увидим то, к чему готовились боксёры. И то, что должно произойти.
Факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. И, по логике, будет быстрее и легче на ногах. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика», — цитирует Гвоздика Sportarena.
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