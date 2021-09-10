Макгрегор показал фото, которое нужно взять за прототип при создании статуй с его образом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал фотографию, которую следует использовать в качестве примера при проектировании статуй, выполненных с его образа.
«Когда вы будете делать мои статуи, а вы будете, используйте это в качестве шаблона», — подписал фото Макгрегор.
Фото можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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