Макгрегор показал фото, которое нужно взять за прототип при создании статуй с его образом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал фотографию, которую следует использовать в качестве примера при проектировании статуй, выполненных с его образа.



«Когда вы будете делать мои статуи, а вы будете, используйте это в качестве шаблона», — подписал фото Макгрегор.

Фото можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.