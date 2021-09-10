Боец MMA А. Емельяненко назвал персонажа, за которого обожал играть в Mortal Kombat

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, за кого обожал играть в Mortal Kombat. По словам бойца, ему особенно нравился Скорпион.
«Мне кажется, каждый из нас слышал про Mortal Kombat. А я даже играл в первые игрушки серии, ещё на Сеге! Обожал играть за Скорпиона, представлял, какое у меня было бы фаталити.
Сейчас, конечно, я понимаю, какой это в целом труд – и для тела, и для мозгов: учить удары, анализировать противника, поддерживать форму. Даже близко не сравнимо с тем, чтобы последовательность нажатия кнопок заучить. Помню и первый фильм по мотивам этой игры — не совру, если скажу, что посмотрел его раз десять. Музыкальную тему оттуда и сейчас порой слышишь то здесь, то там. Культовая вещь, конечно», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».
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