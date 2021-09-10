Джейк Пол назвал возможного следующего соперника

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол рассказал, с кем может провести следующий бой. По его словам, главный претендент на поединок — Томми Фьюри, младший брат действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.
«Думаю, Томми Фьюри возглавляет список потенциальных противников. Он умелый боксёр, идёт без поражений. Он брат Тайсона Фьюри, настоящий боксёр. У него 4 млн подписчиков в «Инстаграме» – он популярен, у него много поклонников. Мне нравится принимать бои, в которых мне не дают шансов, и доказывать, что люди ошибаются», — рассказал Джейк Пол в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast.
На счету 22-летнего Томми Фьюри 7 побед (в том числе 4 нокаутом) в семи поединках в профессиональном боксе. Он выступает в полутяжёлом весе.
Джейк Пол предыдущий бой провёл с Тайроном Вудли. Пол одержал победу раздельным решением судей: 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
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