Тищенко и Кудряшов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона WBC

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и его соперник Дмитрий Кудряшов прошли процедуру взвешивания накануне титульного поединка в Екатеринбурге за пояс WBC International в первом тяжёлом весе. Их встреча состоится на турнире завтра, 11 сентября. Оба боксёра уложились в лимиты весовой категории до 90,7 кг. В рамках шоу от RCC Boxing Promotions состоится восемь титульных встреч, в том числе поединки за титул временного чемпиона мира WBC и пояс WBC Silver.

Еще один бой, заслуживающий особенного внимания – это встреча Заура Абдуллаева и черногорца Деяна Златичанина. На кону будет стоять пояс серебряного чемпиона WBC, а значит, и возможность выхода на бой за титул чемпиона мира.



Один из боксёров карда не уложился в вес и перевесил лимит почти на полтора килограмма. Речь идет об Ото Джозефе, который взял бой против второго номера WBA Марка Уранова на коротком уведомлении. Организаторы предоставили боксёру полтора часа на весогонку, после чего будет принято решение о проведении встречи.



Прямая трансляция будет доступна на телеканале Бокс ТВ и YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.



Представляем вам результаты взвешивания участников Вечера Звёзд:

Бой за титул WBO European. Весовая категория до 55,3 кг

Асрор Вохидов, Россия (55,24 кг) — Мухаммад Шехов, Россия (55,28 кг)



Бой за титул WBO Oriental. Весовая категория до 59 кг

Дмитрий Хасиев, Россия (60,7) — Рофхива Маему, ЮАР (60,7 кг)

Бой за титул WBO Inter-Continental. Весовая категория до до 59 кг

Станислав Калицкий, Россия (58,74) — Руслан Камилов, Россия (58,86)



Бой за титул WBO Oriental. Весовая категория до 76,2 кг

Олег Мисюра, Россия (76,05) — Артыш Лопсан, Россия (76,10)



Бой за титул временного чемпиона мира WBC. Весовая категория до 53,5 кг

Татьяна Зражевская, Россия (53,22) — Джессика Гонсалес, Мексика (53,44)



Бой за титул WBC International. Весовая категория до 59 кг

Мухаммад Якубов, Россия (59,88) — Кристиан Пальма, Чили (58,74)



Рейтинговый бой. Весовая категория до 59 кг

Марк Урванов, Россия (59,88) — Ото Джозеф, Нигерия (61,55)



Бой за титул WBC International. Весовая категория до 90,7 кг

Евгений Тищенко, Россия (90,65) — Дмитрий Кудряшов, Россия (90,7)



Бой за титул WBC Silver. Весовая категория до 61,2 кг

Заур Абдуллаев, Россия (61,2) — Деян Златичанин, Черногория (61)