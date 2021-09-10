Джессика Андраде прокомментировала утечку её обнажённых фото
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Экс-чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде объяснила, почему не расстроилась из-за утечки её обнажённых фото. С помощью таких фото, размещённых на соответствующих ресурсах, она решила увеличить свои доходы; некоторые из снимков спортсменки оказались в открытом доступе.
«Я не огорчилась, поскольку раньше уже думала, что такое может произойти. Я видела, что это уже случалось с другими бойцами. Я не огорчилась, так как делала это с пониманием того, что в итоге всё это утечёт в Сеть.
Мне уже 30, и моё тело не будет оставаться красивым до конца жизни. Поэтому надо наслаждаться им, пока оно красиво. Позже никто уже не захочет его видеть», — приводит слова Джессики Андраде издание MMA Fighting.
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