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Дмитрий Кудряшов рассказал, согласен ли он провести бой на голых кулаках

Дмитрий Кудряшов рассказал, согласен ли он провести бой на голых кулаках
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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, готов ли он провести бой на голых кулаках.

«Я готов к любым предложениям. У меня дома трое детей, их надо кормить. Готов ли я делать на турнирах поп-индустрии то, что происходит перед боями, треш-ток и так далее? Мне 35 лет, у меня трое детей. В моём понимание такое поведение непозволительно.

Каковы шансы, что я соглашусь на бой на голых кулаках? У меня есть опыт кулачных боёв. Да, не в ринге, в жизни. Но этот опыт у меня есть, — рассказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

11 сентября Дмитрий проведёт бой с чемпионом Олимпийскиз игр Евгением Тищенко. Поединок состоится в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках большого вечера бокса от RCC Boxing Promotions и станет соглавным событием.

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