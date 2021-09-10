Дмитрий Кудряшов рассказал, согласен ли он провести бой на голых кулаках

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, готов ли он провести бой на голых кулаках.
«Я готов к любым предложениям. У меня дома трое детей, их надо кормить. Готов ли я делать на турнирах поп-индустрии то, что происходит перед боями, треш-ток и так далее? Мне 35 лет, у меня трое детей. В моём понимание такое поведение непозволительно.
Каковы шансы, что я соглашусь на бой на голых кулаках? У меня есть опыт кулачных боёв. Да, не в ринге, в жизни. Но этот опыт у меня есть, — рассказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
11 сентября Дмитрий проведёт бой с чемпионом Олимпийскиз игр Евгением Тищенко. Поединок состоится в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках большого вечера бокса от RCC Boxing Promotions и станет соглавным событием.
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