Ибрагимов — Исмаилову: лысый хищник снова в деле

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, отреагировал на пост бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, который он разместил у себя в «инстаграме» по случаю предстоящего поединка с Владимиром Минеевым.



«Помню, вы возмущались, типа целых полгода надо ждать. Ну вот и миновали пять месяцев! До боя месяц! — потирая кулаки, воскликнул он. И теперь я бы хотел сказать вам: «Не возмущайтесь», — написал Исмаилов.

Фото можно посмотреть на странице Магомеда Исмаилова в "Инстаграме".

«Лысый хищник снова в деле», — отреагировал Ибрагимов.

Бой между Минеевым и Исмаиловым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global, который пройдёт в Сочи на WOW Arena.



На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.