Ибрагимов — Исмаилову: лысый хищник снова в деле

Российский боец ММА Хадис Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, отреагировал на пост бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, который он разместил у себя в «инстаграме» по случаю предстоящего поединка с Владимиром Минеевым.
«Помню, вы возмущались, типа целых полгода надо ждать. Ну вот и миновали пять месяцев! До боя месяц! — потирая кулаки, воскликнул он. И теперь я бы хотел сказать вам: «Не возмущайтесь», — написал Исмаилов.
Фото можно посмотреть на странице Магомеда Исмаилова в "Инстаграме".
«Лысый хищник снова в деле», — отреагировал Ибрагимов.
Бой между Минеевым и Исмаиловым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global, который пройдёт в Сочи на WOW Arena.
На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
- 10 сентября 2021
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:22
-
12:47
-
12:39
-
11:52
-
11:39
-
10:50
-
10:32
-
10:12
-
09:50
-
09:32
-
09:20
-
08:32
-
00:31
- 9 сентября 2021
-
23:28
-
22:16
-
21:39
-
20:37
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
18:44
-
18:09
-
16:36
-
16:05
-
15:01
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
12:54
-
12:20
-
12:00
-
11:54