Президент UFC назвал главную проблему Фрэнсиса Нганну

Президент UFC Дана Уайт рассказал, в чём, по его мнению, заключается главная проблема обладателя пояса в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
«Его главная проблема состоит в том, что ему дают советы люди, которые звёзд с неба не хватают. Давайте скажем так. Очевидно, они не слишком умны и не знают всего, что происходит. Очень просто», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Tough Business.
Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года. Ожидается, что поединок Нганну — Ган состоится либо в конце 2021 года, либо в начале 2022-го.
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