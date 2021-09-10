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Шлеменко предположил, кто победил бы в бою Дональд Трамп — Джо Байден

Шлеменко предположил, кто победил бы в бою Дональд Трамп — Джо Байден
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, как закончился бы боксёрский поединок с участием бывшего президента США Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена. Ранее 75-летний Трамп заявил, что нокаутировал бы 78-летнего Байдена за несколько секунд.

«Я думаю, выиграл бы Трамп, он помоложе и у него проблем со здоровьем поменьше. Во всяком случае, визуально так кажется. Но бой вряд ли бы продлился долго, ведь в таком возрасте даже просто простоять больше раунда тяжело», — приводит слова Шлеменко News.ru.

Напомним, Дональд Трамп выступит в роли комментатора на поединке экс-чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Бой пройдёт во Флориде в ночь с 11 на 12 сентября мск. Комментарий Трампа будет доступен в рамках платной трансляции.

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