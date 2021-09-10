Дмитрий Кудряшов: бой мечты — это Цзю — Мейвезер
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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов ответил на вопрос, кому из российских ветеранов бокса удалось бы собрать хорошую кассу в случае возвращения на ринг.
«Конечно, бой мечты — это Костя Цзю — Флойд Мейвезер. Валуев с Виталием Кличко? Николай — депутат. Тут примешают всё. Будет слишком много политики. Но, если Николай в хорошей форме, я бы посмотрел такой поединок, это интересно. Но бой мечты это Цзю — Мейвезер», — рассказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
11 сентября Дмитрий проведёт бой с чемпионом Олимпийских игр Евгением Тищенко. Поединок состоится в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках большого вечера бокса от RCC Boxing Promotions и станет соглавным событием.
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