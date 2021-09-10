Ли Цзинлян уверен в победе над Хамзатом Чимаевым

Китайский боец UFC Ли Цзинлян поделился ожиданиями от предстоящего боя со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Поединок состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.



«Хамзат — новая звезда UFC, мы видели его последние поединки. Все его любят. Но я знаю, что нужно сделать, чтобы остановить его. Он впечатляет, но я уверен в своих силах. После победы над ним я сяду с Даной Уайтом, выпью чашечку китайского чая, а затем мы сможем поговорить о будущем», — цитирует китайского спортсмена BJPenn.



Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.



В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно. Ли Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел восемь поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.