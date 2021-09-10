Бойцы из 13 стран примут участие в турнире ACA 128 в Минске

Участники главного боя турнира ACA 128 российский боец Евгений Гончаров и поляк Даниэль Омельянчук успешно прошли взвешивание в Минске. Россиянин перевесил польского тяжеловеса больше чем на три с половиной килограмма, показав на весах 118,95. Вес поляка составил 115,2 кг.
Экс-чемпион ACA Евгений Гончаров возвращается в АСА. В его активе 16 побед при трёх поражениях. В активе Омельянчука 25 побед, 10 поражений и одна ничья.
Турнир пройдёт в Falcon Minsk Arena. Болельщики ожидают сразу 15 боёв с участием бойцов из 13 стран.
Полный кард ACA 128:
Дмитрий Романов (Беларусь) — Павел Бурмистров (Беларусь)
Важа Циптаури (Грузия) — Руслан Абильтаров (Украина)
Томаш Дек (Словакия) — Эмран Исрафилов (Россия)
Андрей Хохлов (Украина) — Александр Ковалёв (Беларусь)
Дэниел Джеймс (США) — Томас Пакутинскас (Литва)
Пламен Бачваров (Болгария) — Рауль Тутараули (Грузия)
Александр Бутенко (Россия) — Миндаугас Вержбицкас (Литва)
Бартош Лещко (Польша) — Ибрагим Магомедов (Россия)
Микаэль Силандер (Финляндия) — Мигель Фелипиньо (Бразилия)
Вадим Шабадаш (Украина) — Владислав Янковский (Беларусь)
Крис Ханикатт (США) — Арби Агуев (Россия/Австрия)
Аурел Пиртеа (Румыния) — Муса Хаманаев (Россия)
Рафал Харатык (Польша) — Азамат Бекоев (Россия)
Висхан Магомадов (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь)
Евгений Гончаров (Россия) — Даниэль Омельянчук (Польша).
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