Джим Миллер заразился коронавирусом и выбыл из турнира UFC Вегас 37

Боец UFC Джим Миллер не сможет выступить на турнире UFC Вегас 37, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме». Причиной стал положительный тест на коронавирус. Миллер должен был провести бой с дебютантом UFC Николасом Моттой. Пока неизвестно, будет ли Миллер заменён на другого бойца или поединок отменят.
Миллер в последний раз выходил в октагон в апреле 2021 года, проиграв единогласным решением судей Джо Солеки. Всего на счету Миллера 23 победы, 16 поражений. Ещё один его поединок был признан несостоявшимся.
Мотта должен был дебютировать в UFC ещё в мае 2021 года, однако получил травму и был вынужден отказаться от боя с Дамиром Хадзовичем. Всего в профессиональных ММА на его счету 12 побед и три поражения.
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