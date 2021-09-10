Экс-чемпион Cage Warriors Гарри: Макгрегор — причина, по которой я в ММА

Ирландский боец ММА, экс-чемпион Cage Warriors Иэн Гарри прокомментировал сравнение себя с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.



«Разве я не хочу, чтобы меня сравнивали с одной из самых крупных звёзд спорта в истории? Конечно, мне это нравится. Я ирландец, так что есть сходство. Это как если бы любого баскетболиста из колледжа сравнивали с Майклом Джорданом. Отличное сравнение!



Макгрегор перевернул игру в ММА. Он привлёк внимание к спорту. Если мне удастся что-то подобное, то это будет большая победа. Макгрегор — причина, по которой я в ММА. Его взлёт стал причиной того, что смешанные единоборства обрели популярность в Ирландии», — приводит слова Гарри MMAJunkie.



В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.