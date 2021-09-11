Бой Холифилда и Белфорта может получить статус выставочного

В ночь с 11 на 12 сентября во Флориде состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.



Как сообщает ESPN, поединок Холифилда и Белфорта может получить статус выставочного боя и не пойти в рекорд бойцов.



Ранее сообщалось, что поединок будет официальным, однако на тот момент речь шла о бое Белфорта и бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи.



Что касается Холифилда, который заменил де ла Хойю в этом карде, то он должен принять решение до гонга. Атлетическая комиссия Флориды одобрила проведение боя как официального, однако промоутеры из Thriller и сам Эвандер Холифилд могут принять решение поменять статус боя на выставочный. Представители промоутерской компании, занимающейся организацией поединка, сообщили, что решение остаётся за Холифилдом, а сам 58-летний боксёр, по информации источника, был не очень впечатлён идеей, что этот бой пойдёт в его официальную статистику.